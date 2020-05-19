Последние новинки
1 сезон 10 серия
- Год выхода: 2019
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): -
- В ролях: Чин Ён, Квон Мин-а, Пак Хён-сук, Юн Джи-ук, Ли Сын-ук
- Перевод: MixFilm
1 сезон 32 серия
- Год выхода: 2019
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Ким Сан-хо
- В ролях: Ли Ю-ри, Ом Джи-вон, Ли Джон-хёк, Чхве Бён-мо, Ким Нам-хи
- Перевод: SoftBox
1 сезон 16 серия
- Год выхода: 2019
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Ким Джин-вон
- В ролях: Ян Сэ-джон, У До-хван, Ким Соль-хён, Чан Хёк, Ким Ён-чхоль
- Перевод: Колобок
1 сезон 121 серия
- Год выхода: 2019
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Чхве Ын-гён
- В ролях: Ли Со-ён, Чэ Хи, Чо Ан, Ким Хён-мин, Ан Нэ-сан
- Перевод: SoftBox
1 сезон 4 серия
- Год выхода: 2019
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): -
- В ролях: Ким Бо-ра, Ли Джон-вон
- Перевод: MixFilm
1 сезон 16 серия
- Год выхода: 2019
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Ли Юн-джон
- В ролях: Ли Мин-ги, Ли Ю-ён, Он Джу-ван, Ли Джун-хёк, Ким Щи-ын
- Перевод: Amazing Dubbing
2 сезон 10 серия
- Год выхода: 2019
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Квак Чон-хван
- В ролях: Ли Джон-джэ, Щин Мин-а, Ли Элия, Ким Дон-джун, Чон Джин-ён
- Перевод: Колобок
1 сезон 76 серия
- Год выхода: 2019
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Чхве Вон-сок
- В ролях: Квак Тон-ён, Пак Сэ-ван, О Джи-хо, Пак А-ин, Сон Вон-сок
- Перевод: Unicorn
1 сезон 20 серия
- Год выхода: 2014
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Ким Джин-у
- В ролях: Ю Джи-тхэ, Чи Чхан-ук, Пак Мин-ён, Ким Ми-гён, О Гван-рок
- Перевод: GREEN TEA
1 сезон 16 серия
- Год выхода: 2016
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Квон Хёк-чхан
- В ролях: Чон Ир-у, Ан Джэ-хён, Пак Со-дам, Ким Ён-гон, Чхве Мин
- Перевод: GREEN TEA